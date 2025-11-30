Roma-Napoli contatto Koné-Rrahmani | Marelli è sicuro sentenza netta

Il Napoli va sull’1-0 grazie alla rete firmata da David Neres. L’esterno si invola verso la porta e con un piatto di destro supera Svilar, unico rimasto tra sé e la porta giallorossa. L’azione nasce da un intervento su Manu Koné che, secondo la Roma, era falloso. Dopo un breve controllo VAR, il gol è stato convalidato senza controllo personale del direttore di gara. Sull’episodio si è espresso anche Luca Marelli, dando una sentenza netta sulla giusta decisione dell’arbitro. Roma-Napoli, Marelli sul contatto Koné-Rrahmani: “Intervento regolare”. Tutto regolare secondo Luca Marelli che, in collegamento su DAZN, rivela come il direttore di gara Massa abbia agito correttamente non fischiando fallo di Rrahmani sull’intervento ai danni di Manu Koné. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Roma-Napoli, contatto Koné-Rrahmani: Marelli è sicuro, sentenza netta

Leggi anche questi approfondimenti

Serie A, Roma-Napoli 0-1 dopo i primi 45': sfida per la vetta Atalanta-Fiorentina 2-0: crisi nera per la Viola Segui la cronaca testuale https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-serie-a-giornata-13-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlights-sintesi-in - facebook.com Vai su Facebook

#Roma #viabilità #Atac Olimpico, questa sera si gioca Roma-Napoli: il piano mobilità. Ecco come raggiungere l'area del Foro Italico con il trasporto pubblico romamobilita.it/it/node/27113 Vai su X

Roma-Napoli, contatto Beukema-Koné: era fallo prima del gol di Neres? - Al limite dell'area del Napoli infatti, il difensore olandese è intervenuto duramente sul centrocampista francese, con la sua scivolata che ha travolto l'avversario ed è la valsa la riconquista del ... Segnala msn.com