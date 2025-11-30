Roma-Napoli contatto Beukema-Koné | era fallo prima del gol di Neres?

(Adnkronos) – Proteste della Roma sul gol del vantaggio del Napoli nel big match della 13esima giornata di Serie A.?Al 36' la squadra partenopea recupera palla al limite della propria area e si lancia in contropiede: Neres si invola in campo aperto su assist di Hojlund e batte Svilar in uscita, facendo 1-0. Immediate . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Scopri altri approfondimenti

Serie A, Roma-Napoli 0-1 dopo i primi 45': sfida per la vetta Atalanta-Fiorentina 2-0: crisi nera per la Viola Segui la cronaca testuale https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-serie-a-giornata-13-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlights-sintesi-in - facebook.com Vai su Facebook

Questa sera c’è #RomaNapoli Vai su X

Roma-Napoli, contatto Beukema-Koné: era fallo prima del gol di Neres? - Al limite dell'area del Napoli infatti, il difensore olandese è intervenuto duramente sul centrocampista francese, con la sua scivolata che ha travolto l'avversario ed è la valsa la riconquista del ... Si legge su msn.com

DAZN - Roma-Napoli, Marelli: "Fallo di Rrahmani su Koné prima del gol di Neres? Il contatto c’è stato, ma l'azzurro tocca prima il pallone" - Luca Marelli, ex arbitro, ha analizzato a DAZN l'episodio del presunto fallo di Rrahmani su Kone, sull'azione che ha portato al gol di Neres: "Il contatto c’è stato ma bisogna considerare che Rrahmani ... Lo riporta napolimagazine.com

Roma-Napoli 0-1 | Svilar si IMMOLA ?? Neres sblocca, proteste giallorosse | OneFootball - La domenica della 13a giornata di Serie A si chiude con il big match tra la Roma di Gasperini (assente per squalifica dopo il rosso di Cremona, in panchina il vice storico Tullio Gritti) e il Napoli ... Scrive onefootball.com