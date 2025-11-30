Roma-Napoli città blindata per il match | controlli ai caselli e nelle stazioni

Cresce l’attesa per Roma-Napoli, in programma questa sera alle 20.45, una sfida che oltre al valore per la corsa scudetto porta con sé un livello di attenzione elevatissimo sul fronte dell’ ordine pubblico. I precedenti tra le due tifoserie hanno infatti spinto le autorità a riunirsi già giovedì in Comitato provinciale, mentre nella giornata di ieri si è tenuto in Questura il tavolo tecnico con i dirigenti responsabili per definire ogni dettaglio della sicurezza. L’obiettivo è chiaro: evitare qualsiasi contatto tra i due gruppi organizzati e, allo stesso tempo, contenere al minimo i disagi per cittadini e residenti, spesso penalizzati da chiusure, transenne e deviazioni nelle zone vicine allo stadio Olimpico nei giorni di partite considerate a rischio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Napoli, città blindata per il match: controlli ai caselli e nelle stazioni

