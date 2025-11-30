Tutto è pronto allo stadio Olimpico di Roma per il big match tra i giallorossi e il Napoli. La squadra di Gasperini punta a mantenere la vetta della classifica, temporaneamente persa a favore del Milan. Il Napoli tenterà di raggiungere i rossoneri, con conseguente sorpasso proprio ai danni dei giallorossi. A parlare del momento dei partenopei si è presentato ai microfoni Sam Beukema. Beukema nel pre-partita: “Dobbiamo dare un segnale”. Sam Beukema ha parlato prima del match tra Roma e Napoli. Queste le sue parole a DAZN. Sulla difesa a 3. “Mi trovo bene sia a tre sia a quattro. Secondo me a tre posso e possiamo essere più aggressivi, ma mi trovo bene in entrambi i sistemi”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Roma-Napoli, Beukema esce allo scoperto: messaggio chiaro a Conte