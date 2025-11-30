Roma-Napoli 0-1 | Neres è imprendibile Conte passa all' Olimpico e soprassa Gasperini

Romatoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma perde per uno a zero contro il Napoli. All'Olimpico decide la sfida Neres che con la sua velocità brucia la difesa giallorossa che non riesce mai a prendere le misure agli attaccanti partenopei. Brutta prova dei ragazzi di Gasp che oltre a subire la rapidità degli avversari non. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

