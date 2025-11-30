Roma-Napoli 0-1 LIVE | la sblocca Neres
Per lanciare ulteriori segnali positivi a tutto il campionato, la Roma scende in campo contro il Napoli nella tredicesima giornata di Serie A. Dalle ore 20.45, lo Stadio Olimpico proverà a sostenere i giallorossi verso la conquista dei tre punti, che significherebbero non solo un’ulteriore iniezione di fiducia, ma anche il mantenimento della vetta della classifica. Segui la diretta LIVE del match su SololaRoma.it. 10 minuti fa 30 Novembre 2025 21:21 21:21 Napoli in vantaggio. 36?-Il Napoli passa in vantaggio grazie a un contropiede diretto da Hojlund che serve nello spazio Neres. Il numero 7 davanti a Svilar non sbaglia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
