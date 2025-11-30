Roma-Napoli 0-1 LIVE | fine primo tempo
Per lanciare ulteriori segnali positivi a tutto il campionato, la Roma scende in campo contro il Napoli nella tredicesima giornata di Serie A. Dalle ore 20.45, lo Stadio Olimpico proverà a sostenere i giallorossi verso la conquista dei tre punti, che significherebbero non solo un’ulteriore iniezione di fiducia, ma anche il mantenimento della vetta della classifica. Segui la diretta LIVE del match su SololaRoma.it. 8 minuti fa 30 Novembre 2025 21:32 21:32 Fine primo tempo. Termina il primo tempo tra Roma e Napoli, con il club partenopeo in vantaggio. 9 minuti fa 30 Novembre 2025 21:31 21:31 45?-Azione della Roma che non termina. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
