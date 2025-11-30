Roma-Napoli 0-1 – La decide Neres

Roma-Napoli 0-1 La decide Neres Cronaca e tabellino della partita CRONACA Roma-Napoli 0-1: la decide il gol di David Neres, Conte aggancia il Milan di Allegri in vetta alla classifica.. Il Napoli vince la partitissima dello Stadio Olimpico di Roma: la squadra di Conte batte 1-0 la Roma di Gasperini, che stasera era squalificato. Decide la sfida un gol di David Neres in ripartenza nel primo tempo. L’incontro si sviluppa sulle direttrici di tattica e intensità. Non ci sono tante occasioni degne di nota e il Napoli è più cinico rispetto alla Roma. Conte raggiunge il Milan. Il Napoli di Antonio Conte è ufficialmente rinato: la compagine partenopea centra la terza vittoria di fila e questo successo potrebbe essere uno di quelli determinanti nell’economia di una stagione di Serie A così equilibrata. 🔗 Leggi su Parlami.eu

