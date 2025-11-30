Roma Napoli 0-1 | colpaccio di Conte all’Olimpico decide Neres Azzurri che riagganciano la vetta a una settimana dalla Juventus
Roma Napoli 0-1: colpo esterno di Conte all’Olimpico, decisivo Neres. Azzurri che tornano in vetta a una settimana dalla sfida alla Juventus. Il Napoli espugna lo Stadio Olimpico vincendo il big match contro la Roma per 0-1 e lancia un segnale fortissimo al campionato. La squadra di Antonio Conte conferma il suo momento di forma e, grazie a questa vittoria di misura ma pesantissima, aggancia il Milan in vetta alla classifica, infiammando la lotta Scudetto. Il lampo di Neres: contropiede letale al 36?. La gara, tesa e tattica, si è decisa nel primo tempo grazie a una ripartenza da manuale. Al 36? minuto, il Napoli ha recuperato palla in difesa e ha innescato la velocità delle sue frecce. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Serie A, Roma-Napoli 0-1: aggancio dei partenopei al Milan in vetta alla classifica Atalanta-Fiorentina 2-0: crisi nera per la Viola Tutti gli aggiornamenti su http://Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-serie-a-giornata-13-risultati-cronaca-ag - facebook.com Vai su Facebook
Questa sera c’è #RomaNapoli Vai su X
Live Roma-Napoli 0-1, Politano pericoloso da fuori: para Svilar - La partita più attesa di questa giornata di Serie A: da una parte la nuova Roma di Gasperini che ha eliminato gli scetticismi iniziali e nonostante le difficoltà nel ... Scrive ilmattino.it
Roma-Napoli 0-1 LIVE, risultato finale della partita di Serie A: gol di Neres, gli highlights - Napoli di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Segnala fanpage.it
Roma-Napoli 0-1, la decide Neres: ora Conte è primo in classifica - Per la sfida al vertice dell'Olimpico Antonio Conte si affida alla formazione che è scesa in campo mercoledì scorso contro il Qarabag: difesa a tre, con Lang e Neres in attacco ... Segnala msn.com