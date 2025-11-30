Roma Napoli 0-1: colpo esterno di Conte all’Olimpico, decisivo Neres. Azzurri che tornano in vetta a una settimana dalla sfida alla Juventus. Il Napoli espugna lo Stadio Olimpico vincendo il big match contro la Roma per 0-1 e lancia un segnale fortissimo al campionato. La squadra di Antonio Conte conferma il suo momento di forma e, grazie a questa vittoria di misura ma pesantissima, aggancia il Milan in vetta alla classifica, infiammando la lotta Scudetto. Il lampo di Neres: contropiede letale al 36?. La gara, tesa e tattica, si è decisa nel primo tempo grazie a una ripartenza da manuale. Al 36? minuto, il Napoli ha recuperato palla in difesa e ha innescato la velocità delle sue frecce. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Roma Napoli 0-1: colpaccio di Conte all’Olimpico, decide Neres. Azzurri che riagganciano la vetta a una settimana dalla Juventus