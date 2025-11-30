Ospite d’eccezione questa sera sugli spalti in occasione di Roma-Napoli. Come rivelato dal Corriere dello Sport, Aldair, che compie oggi 60 anni, sarà presente allo Stadio Olimpico per il big match e nel prepartita effettuerà un giro di campo per ricevere l’applauso dei tifosi giallorossi. Il leggendario difensore brasiliano ha rilasciato anche un’intervista ai microfoni del quotidiano, toccando diversi temi: “ Questa città è tutto per me. Amore, fede, vita. Non potevo che festeggiare qui il grande traguardo. Migliori momenti della carriera? Il Mondiale che ha dato felicità a un intero Paese, e lo scudetto perché ha scatenato un popolo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Aldair: “Bisogna credere nello Scudetto”