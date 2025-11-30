Roma a corteo pro-Pal bruciata immagine Crosetto | Non ci arruoliamo

Da quanto si apprende dal monitoraggio web del Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, nel corso della manifestazione di oggi 29 novembre nella Capitale contro la manovra di bilancio e per la Palestina, alcuni esponenti del movimento studentesco universitario ‘Cambiare Rotta’ hanno dato fuoco a una bandiera statunitense e a un manifesto raffigurante il ministro della Difesa, Guido Crosetto, e la scritta “non ci arruoliamo”. Il video è stato postato sui social proprio da ‘Cambiare Rotta’. Pochi giorni fa Crosetto aveva annunciato di voler proporre un disegno di legge per reintrodurre la leva militare in Italia su base volontaria. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, a corteo pro-Pal bruciata immagine Crosetto: "Non ci arruoliamo"

