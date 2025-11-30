Rogo in una palazzina Residenti evacuati Cinque i soccorsi

Nube di fumo nel cielo visibile a chilometri di distanza e una palazzina evacuata. Cinque le persone soccorse, nessuna delle quali in gravi condizioni. Nella tarda mattinata di ieri è scattato l’allarme in XXV Aprile per un grosso incendio che ha coinvolto un negozio. Il rogo sarebbe divampato al piano terra dell’esercizio commerciale e le fiamme si sarebbero poi rapidamente propagate al resto della palazzina. Il fumo denso ha invaso l’intero edificio. Sul posto sono immediatamente intervenute due autopompe, due fuoristrada antincendio, due autobotti, un’autoscala e un furgone per il trasporto di bombole di aria respirabile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

