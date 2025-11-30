Rodei notturni all’esterno dello stadio Maradona | la denuncia

Tempo di lettura: 2 minuti “A Napoli ‘rodei notturni’ all’esterno dello stadio Maradona. Scooter e auto a folle velocità creano il caos tra passanti e automobilisti”. Lo rende noto il deputato Francesco Emilio Borrelli che ha ricevuto immagini di quello che accade. Si tratta, spiega in una nota, “di decine di scooter e auto che invadono l’area antistante il settore Distinti procedendo a folle velocità, impennando, sgommando e compiendo pericolose evoluzioni tra passanti e automobilisti”. Nella notte tra il 28 e il 29 novembre 2025, intorno alle 23.00 un componente dell’Esecutivo regionale di Europa Verde, Rosario Pugliese, in compagnia di due militanti Davide Caramiello e Daniele Polge, ha assistito all’ennesima scena di caos e pericolo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

