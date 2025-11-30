Rocío Muñoz Morales parla per la prima volta dopo l’addio a Raoul Bova | ecco cosa ha detto

Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio sulla separazione da Raoul Bova: tra dolore, rinascita e la forza ritrovata, ecco le sue parole più sincere. Leggi anche: Raoul Bova e Rocio Munoz Morales di nuovo insieme: ecco il gesto meraviglioso dell’attore Dopo mesi di silenzio e di indiscrezioni, Rocío Muñoz Morales ha deciso di raccontare apertamente il periodo più difficile della sua vita. L’attrice ha quindi parlato della separazione da Raoul Bova, l’uomo con cui ha condiviso dieci anni d’amore e con cui ha costruito una famiglia. Ospite di Vanity Stories, la conduttrice spagnola ha parlato della sofferenza che ha attraversato, delle fragilità che l’hanno travolta e della forza ritrovata grazie alle sue figlie, Alma e Luna. 🔗 Leggi su Donnapop.it

