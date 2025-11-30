Rocco Amato morto a Barcellona a 28 anni un video ha ripreso gli attimi prima della caduta

Fanpage.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un video ha ripreso gli ultimi istanti di Rocco Amato prima della caduta mortale a Barcellona. I funerali si terranno a Francolise. 🔗 Leggi su Fanpage.it

rocco amato morto barcellonaRocco Amato morto a Barcellona: «Correva con il telefonino in mano» - Ancora intrise di domande le ultime ore vissute da Rocco Amato, il ragazzo 32enne di Francolise trovato privo di vita a Barcellona, dove si era recato per un concerto, dopo che amici e ... Come scrive ilmattino.it

rocco amato morto barcellonaTrovato morto a Barcellona Rocco Amato, il giovane casertano scomparso - Come confermano alcune fonti diplomatiche, il ritrovamento del corpo di Amato, di cui non si avevano notizie da alcuni giorni, è avvenuto in circostanze ancora non chiarite dalla polizia spagnola, che ... Segnala tg24.sky.it

rocco amato morto barcellonaRocco Amato morto a Barcellona, il sindaco di Francolise: “Grande dolore, vicini alla famiglia” - Il sindaco di Francolise, nella provincia di Caserta, ha parlato della morte di Rocco Amato, 29enne originario della cittadina trovato morto a Barcellona ... Scrive fanpage.it

