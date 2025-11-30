Robinson domina a Copper Mountain Zenere miglior italiana
Vittoria autorevole nel gigante di Copper Mountain per Alice Robinson, che stacca la concorrenza e inaugura la Coppa del Mondo di sci alpino 20252026. Per l’Italia, acuti di Zenere e Della Mea, Goggia nei punti. Il gigante femminile di Copper Mountain sorride ad Alice Robinson, protagonista di una prova di grande solidità. La neozelandese chiude in 1’58?91, precedendo di 96 centesimi l’austriaca Julia Scheib. A completare il podio è Thea Louise Stjernesund (+1?08), che conferma il buon momento del team norvegese. Per i colori italiani la notizia più brillante arriva da Asja Zenere, nona al traguardo (+1?78) e prima top ten in carriera nella specialità: un risultato che la pone come migliore azzurra di giornata. 🔗 Leggi su Sportface.it
