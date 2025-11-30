Il britannico Timothy Ridout sarà il protagonista del concerto di domani sera alle 20,30 all’ auditorium Manzoni di Bologna. Il solista trentenne si è fatto notare molto rapidamente "ritagliandosi un posto nella ristrettissima cerchia dei grandi violisti", secondo il lusinghiero giudizio del quotidiano francese ’Le Monde’. Rodout debutta nella Stagione della Fondazione lirico-sinfonica felsinea, interpretando Der Schwanendreher, concerto per viola e piccola orchestra sopra antichi canti popolari di Paul Hindemith. Il compositore conosceva bene la viola, visto che ebbe lunga esperienza come solista di questo strumento a cui dedicò svariati lavori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Roberto Abbado dirige la viola di Timothy Ridout