Roberto Abbado dirige la viola di Timothy Ridout
Il britannico Timothy Ridout sarà il protagonista del concerto di domani sera alle 20,30 all’ auditorium Manzoni di Bologna. Il solista trentenne si è fatto notare molto rapidamente "ritagliandosi un posto nella ristrettissima cerchia dei grandi violisti", secondo il lusinghiero giudizio del quotidiano francese ’Le Monde’. Rodout debutta nella Stagione della Fondazione lirico-sinfonica felsinea, interpretando Der Schwanendreher, concerto per viola e piccola orchestra sopra antichi canti popolari di Paul Hindemith. Il compositore conosceva bene la viola, visto che ebbe lunga esperienza come solista di questo strumento a cui dedicò svariati lavori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
