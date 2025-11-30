Roberta Bruzzone Lascia Ore 14 | La Frecciatina Che Cambia Tutto!

Roberta Bruzzone non si limita ai saluti di rito: il suo ultimo post social è un vero e proprio spartiacque. Dietro a parole che a prima vista sembrano solo un ringraziamento ai fan, si nasconde una dichiarazione precisa, quasi tagliente. La celebre criminologa – volto noto della divulgazione scientifica in TV – annuncia un cambio di rotta che fa rumore: dice addio a Ore 14, la trasmissione condotta da Milo Infante su Rai 2. Con il suo stile diretto e senza giri di parole, Bruzzone anticipa che il 2026 sarà un anno di grandi novità professionali, ma soprattutto di selezioni accurate.

