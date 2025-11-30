Rivoluzionato il mercato del lavoro | sempre più servizi meno manifattura

Sempre più servizi, sempre meno manifattura. Così cambia il tessuto imprenditoriale lombardo e, di conseguenza, anche il mercato del lavoro. Lo testimonia l’ultimo osservatorio Inps sulle imprese, secondo cui in Lombardia, nel 2024 si contano 284.636 imprese stabili rispetto alle circa 286 mila del 2015. Tuttavia, nel manifatturiero, si sono perse 9mila imprese in dieci anni (47.406 nel 2024, erano 56.185 nel 2015), mentre, ad esempio, nel settore alloggio e ristorazione si è passati da 29.493 a 32.998 imprese. Una trasformazione che si riflette anche nei contratti di assunzione. Secondo l’Osservatorio sul mercato del lavoro della provincia di Brescia, storicamente a vocazione manifatturiera, nel secondo trimestre 2025 il settore con il maggior numero di avviamenti è quello dei servizi di alloggio e ristorazione (25,16% sul totale), seguito dalle attività manifatturiere (20,18% sul totale) e dal commercio (9,47% sul totale). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

