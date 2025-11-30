Rivera e Padre Eligio | Ha tirato fuori tanti ragazzi dalla droga a Milanello lo ascoltava anche Rocco

Addio al consigliere spirituale del Milan degli Anni '70. L'ex capitano rossonero: "Era un gigante, stava con gli ultimi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

rivera padre eligio haPadre Eligio, il saluto di Rivera: “Gli dedicati la Coppa campioni” - È scomparso a 94 anni il fondatore di Mondo X e di Telefono Amico. Riporta repubblica.it

rivera padre eligio haGianni Rivera: «Al Milan qualcuno chiese a Padre Eligio come vincere una partita. E lui: arrangiatevi, il pallone non è un problema del Signore» - La bandiera rossonera ricorda il suo grande amico morto sabato, fondatore di Telefono Amico e delle comunità di recupero per tossicodipendenti «Mondo X»: «Era unico, visionario, credeva nella bellezza ... Secondo msn.com

