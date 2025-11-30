Rivera e Padre Eligio | Ha tirato fuori tanti ragazzi dalla droga a Milanello lo ascoltava anche Rocco

Addio al consigliere spirituale del Milan degli Anni '70. L'ex capitano rossonero: "Era un gigante, stava con gli ultimi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Rivera e Padre Eligio: "Ha tirato fuori tanti ragazzi dalla droga, a Milanello lo ascoltava anche Rocco"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

È morto Padre Eligio, il "frate con i Ray-Ban" amico di Rivera: aveva 94 anni #SkySport Vai su X

È morto all'età di 94 anni Padre Eligio Gelmini, una vita dalla parte degli ultimi. Padre spirituale del Milan negli anni Sessanta e Settanta, grande amico di Gianni Rivera, nel 1964 fondò il primo 'Telefono amico' e, nel 1967, la prima comunità per il recupero dei - facebook.com Vai su Facebook

Rivera e Padre Eligio: "Ha tirato fuori tanti ragazzi dalla droga, a Milanello lo ascoltava anche Rocco" - L'ex capitano rossonero: "Era un gigante, stava con gli ultimi" ... Si legge su msn.com

Padre Eligio, il saluto di Rivera: “Gli dedicati la Coppa campioni” - È scomparso a 94 anni il fondatore di Mondo X e di Telefono Amico. Riporta repubblica.it

Gianni Rivera: «Al Milan qualcuno chiese a Padre Eligio come vincere una partita. E lui: arrangiatevi, il pallone non è un problema del Signore» - La bandiera rossonera ricorda il suo grande amico morto sabato, fondatore di Telefono Amico e delle comunità di recupero per tossicodipendenti «Mondo X»: «Era unico, visionario, credeva nella bellezza ... Secondo msn.com