rita ora in concerto a ischgl per aprire la stagione sciistica austriaca

Rita Ora ha portato i suoi successi sulla cima di una montagna a Ischgl, in Austria, per celebrare l’apertura della stagione sciistica di quest’anno. L’artista britannica, sfidando il freddo, ha fatto ballare la folla con brani come “I Will Never Let You Down” e “Ask & You Shall Receive”. E’ una delle cantanti più famose dell’attuale panorama musicale inglese: in carriera ha vinto un MTV Europe Music Award, un MTV Video Musc Award e ha ricevuto cinque candidature ai BRIT Award. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

