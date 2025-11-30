Risultati Serie A 2025 26 LIVE | l’Atalanta super agevolmente 2-0 la Viola
Inter News 24 Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian Chivu. La nuova annata calcistica ha preso ufficialmente il via e l’entusiasmo dei tifosi torna a farsi sentire. La Serie A 202526 si preannuncia ricca di spettacolo, colpi inattesi e sfide ad alta intensità che renderanno ogni turno un appuntamento da non perdere. Dalla corsa scudetto alla lotta per la permanenza in categoria, passando per la rincorsa a un posto in Europa, il campionato italiano promette emozioni a ripetizione. Tra gol, sorprese e partite vibranti, i riflettori si accendono di nuovo e i sostenitori sono pronti a spingere la propria squadra, sognando un torneo avvincente fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Internews24.com
Scopri altri approfondimenti
Calcio, Alessandria, Dilettanti: risultati, marcatori e classifiche dalla serie D alla Terza Categoria. Ecco il tempo reale https://ta4.us/nSdocmE - facebook.com Vai su Facebook
Risultati calcio live, mercoledì 26 novembre 2025: Inter e Atalanta in UCL - Trasferta spagnola con l'Atletico per la squadra di Chivu, tedesca con Francoforte per quella di Palladino, spicca Arsenal- Come scrive calciomagazine.net
Serie A 25/26: risultati, classifica e marcatori della 13ª giornata - La 13ª giornata di Serie A, che si è aperta nel friday night con il successo del Como sul Sassuolo, prosegue oggi con quattro match. Segnala sportparma.com
Risultati Serie A, Classifica/ Diretta gol live score: Dea avanti davanti ai tifosi! (30 novembre 2025) - Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score oggi, domenica 30 novembre 2025, delle partite per la 13^ giornata che sono in programma. Come scrive ilsussidiario.net