RISULTATI | SAJ Final Bout #4 29.112025

I risultati dello Show andato in scena Sabato 29 a Cesate (MI): SAJ Final Bout 4 Sabato 29 Novembre a Cesate (MI) Scramble Match for SAJ Combat Championship Tournament – Finale Goro batte Gabriel Grip, Ivan Sanzio, Irene* e Man Like DeReiss* e diventa Primo Campione!!!. El G batte Cara Noir. Six Man Tag Team Match War Code (Adriano & Ema Corsi) & Tony Callaghan battono Lupo, Kouga e Xtasis. SAJASCA Tag Team Championship Mike Bird & Crimi battono L’Orda (Bjorn & RUST) (c) e diventano Nuovi Campioni!!!. Intergender Match Miyu Yamashita batte Luke Jacob** Maki Ito batte Flamingo. SAJ Openweight Championship Sebastian De Witt (c) batte Merak e mantiene il Titolo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

