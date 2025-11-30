RISULTATI | SAJ Final Bout #4 29.112025
I risultati dello Show andato in scena Sabato 29 a Cesate (MI): SAJ Final Bout 4 Sabato 29 Novembre a Cesate (MI) Scramble Match for SAJ Combat Championship Tournament – Finale Goro batte Gabriel Grip, Ivan Sanzio, Irene* e Man Like DeReiss* e diventa Primo Campione!!!. El G batte Cara Noir. Six Man Tag Team Match War Code (Adriano & Ema Corsi) & Tony Callaghan battono Lupo, Kouga e Xtasis. SAJASCA Tag Team Championship Mike Bird & Crimi battono L’Orda (Bjorn & RUST) (c) e diventano Nuovi Campioni!!!. Intergender Match Miyu Yamashita batte Luke Jacob** Maki Ito batte Flamingo. SAJ Openweight Championship Sebastian De Witt (c) batte Merak e mantiene il Titolo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
FILIPPINE 2025: RISULTATI PARTITE 29 NOVEMBRE, PROGRAMMA GARE QUARTI DI FINALE ____________________ GIRONE C NUOVA ZELANDA- PORTOGALLO 0-9 TANZANIA- GIAPPONE 0-10 GIRONE D PANAMA- BRASILE 0-9 IR - facebook.com Vai su Facebook
Wta Finals 2025: classifica, calendario e risultati #SkySport #SkyTennis Vai su X
Dragon Ball: Final Bout, un "meraviglioso disastro" dell'era PlayStation - Mettendo in rapporto le dimensioni del potenziale e gli effettivi risultati raggiunti in termini qualitativi, il sottobosco creativo dei manga e degli anime è probabilmente quello che ha ricevuto il ... Come scrive multiplayer.it