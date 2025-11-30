Rispetto sugli autobus | l’iniziativa di Start
Un autobus trasformato in spazio di ascolto e sensibilizzazione, parcheggiato al centro di piazza Tre Martiri, ha richiamato studenti, insegnanti, istituzioni e cittadini. È l’iniziativa promossa da Soroptimist e Start Romagna per ribadire, in modo diretto e accessibile, il messaggio "ogni giorno e in tutti i luoghi attraversati dalla comunità: no alla violenza sulle donne". Un’azione concreta, pensata per portare il tema fuori dalle celebrazioni rituali del 25 novembre e inserirlo nel quotidiano delle persone. Gli studenti delle Maestre Pie e del liceo Giulio Cesare – Valgimigli hanno incontrato, nel cuore della città, il questore di Rimini Ivo Morelli, accompagnato dalle ispettrici che operano nella "stanza chiusa" della questura, struttura dedicata alle audizioni protette. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
