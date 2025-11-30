Risorse per realizzare i cavalcavia Così spariranno i passaggi a livello
Servono superamenti per i passaggi a livello. Con un voto congiunto di maggioranza e opposizione, è stato approvato l’ordine del giorno, presentato con il sindaco Simone Saletti come primo firmatario, che sottolinea l’urgente necessità di superare i passaggi a livello sul territorio comunale. Il documento, depositato la scorsa settimana, ha acquisito una rilevanza cruciale a seguito del recente impatto tra un convoglio regionale e una bisarca carica di auto presso il passaggio a livello di Senetica. L’altro attraversamento ferroviario al centro dell’attenzione è quello di Ponti Spagna. Dal sindaco gli intenti: "L’incidente dei giorni scorsi – ha detto all’assise il sindaco Saletti – ha dimostrato come i problemi dei due passaggi a livello sono speculari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
, ’ La Regione Molise accelera sul fronte delle infrastrutture sportive e stanzia 15 milioni di euro a favore di Comuni e Province. Le risorse serviranno a realizzare nuovi imp - facebook.com Vai su Facebook
"Per rispettare scadenze e obiettivi PNRR, risorse originariamente destinate a gigafactory Termoli utilizzate per realizzare altri investimenti coerenti con transizione, garantendo pieno utilizzo risorse entro 2026". Il viceministro @mimit_gov Valentino Valentini a Vai su X