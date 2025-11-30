Servono superamenti per i passaggi a livello. Con un voto congiunto di maggioranza e opposizione, è stato approvato l’ordine del giorno, presentato con il sindaco Simone Saletti come primo firmatario, che sottolinea l’urgente necessità di superare i passaggi a livello sul territorio comunale. Il documento, depositato la scorsa settimana, ha acquisito una rilevanza cruciale a seguito del recente impatto tra un convoglio regionale e una bisarca carica di auto presso il passaggio a livello di Senetica. L’altro attraversamento ferroviario al centro dell’attenzione è quello di Ponti Spagna. Dal sindaco gli intenti: "L’incidente dei giorni scorsi – ha detto all’assise il sindaco Saletti – ha dimostrato come i problemi dei due passaggi a livello sono speculari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Risorse per realizzare i cavalcavia. Così spariranno i passaggi a livello"