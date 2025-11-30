Riprese le ricerche del 44enne disperso con due cani a Campo Imperatore grazie alle condizioni meteo migliorate
Le condizioni meteo in miglioramento aprono uno spiraglio per le ricerche di Karol Brozek, l'uomo di 44 anni di nazionalità polacca, scomparso da più di una settimana sul Gran Sasso insieme ai suoi due cani. Come riporta l'Ansa, con la visibilità più favorevole, nelle prossime ore i soccorritori. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
