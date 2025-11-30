Ripetizione dei minuti L’incedere è scandito da un suono armonico
Se si osserva di impatto, il Gérald Genta Geneva Répétition Minutes ricorda molto il Golden Ellipse di Patek Philippe. Il motivo sta forse nel fatto che questo segnatempo è firmato Gérald Genta, designer svizzero che ha dato vita, tra l’altro, al celebre Nautilus di Patek. Il modello da 40 mm in oro giallo, con uno spessore di 9,6 mm e una forma che sfugge alla perfezione del cerchio, ha un’apparenza classica ma una complicazione rara: la ripetizione minuti. Un meccanismo che scandisce il tempo con suoni armonici, generati da martelli e timbri accordati. Un rituale acustico che rilassa, incanta, e trasforma ogni ora in un’esperienza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Under 19 Regionale Bella vittoria in trasferta per gli U19R, che espugnano il difficile parquet di Creazzo in una partita condotta per quasi tutti i 40 minuti di gioco. Nei primi due quarti i nostri ragazzi colpiscono a ripetizione dall'arco, mentre nella seconda - facebook.com Vai su Facebook