Se si osserva di impatto, il Gérald Genta Geneva Répétition Minutes ricorda molto il Golden Ellipse di Patek Philippe. Il motivo sta forse nel fatto che questo segnatempo è firmato Gérald Genta, designer svizzero che ha dato vita, tra l’altro, al celebre Nautilus di Patek. Il modello da 40 mm in oro giallo, con uno spessore di 9,6 mm e una forma che sfugge alla perfezione del cerchio, ha un’apparenza classica ma una complicazione rara: la ripetizione minuti. Un meccanismo che scandisce il tempo con suoni armonici, generati da martelli e timbri accordati. Un rituale acustico che rilassa, incanta, e trasforma ogni ora in un’esperienza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ripetizione dei minuti. L’incedere è scandito da un suono armonico