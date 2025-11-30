Rinnovo Yildiz, parla Balzarini. Il commento su David e Openda dopo l’infortunio di Dusan Vlahovic contro il Cagliari.. La Juventus ha ottenuto una vittoria importante per 2-1 contro il Cagliari, ma l’analisi di Gianni Balzarini, per Calciomercato.com, rivela un quadro di luci e ombre. I bianconeri vincono di nuovo in rimonta, ma la prestazione è stata insufficiente rispetto alle attese. La Juve ha dominato, ma ha fatto fatica a vincere questa partita. La critica più forte riguarda la mentalità. La squadra ha giocato timida nella prima mezz’ora, un aggettivo che mal si sposa con la storia e la tradizione della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Rinnovo Yildiz, Balzarini avverte: «La Juve deve approfittarne, bisogna far presto». Il motivo è palese: le parole sul futuro