Rinnovo Yildiz Balzarini avverte | La Juve deve approfittarne bisogna far presto Il motivo è palese | le parole sul futuro
Rinnovo Yildiz, parla Balzarini. Il commento su David e Openda dopo l’infortunio di Dusan Vlahovic contro il Cagliari.. La Juventus ha ottenuto una vittoria importante per 2-1 contro il Cagliari, ma l’analisi di Gianni Balzarini, per Calciomercato.com, rivela un quadro di luci e ombre. I bianconeri vincono di nuovo in rimonta, ma la prestazione è stata insufficiente rispetto alle attese. La Juve ha dominato, ma ha fatto fatica a vincere questa partita. La critica più forte riguarda la mentalità. La squadra ha giocato timida nella prima mezz’ora, un aggettivo che mal si sposa con la storia e la tradizione della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
