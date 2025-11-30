Rinnovo Vlahovic a gennaio rimarrà sicuramente alla Juventus complice anche l’infortunio Cambiano le strategie di Barcellona e Bayern

Rinnovo Vlahovic, lo stiramento è confermato: fuori per un po’. La Vecchia Signora rischia di perderlo a zero se non rinnoverà. La Juventus dovrà fare a meno di Dusan Vlahovic per qualche tempo. Luciano Spalletti ha confermato, dopo la partita col Cagliari, l’infortunio muscolare del serbo, parlando di uno stiramento. Il problema era temuto sin dalla sua uscita dal campo, nonostante la vittoria ottenuta grazie a Kenan Yildiz. La notizia più importante, secondo Fabrizio Romano, è che questo infortunio non intacca la strategia di calciomercato. La decisione era già stata presa: non ci sarà movimento in uscita per Vlahovic nel mese di gennaio, a meno di clamorose sorprese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rinnovo Vlahovic, a gennaio rimarrà sicuramente alla Juventus complice anche l’infortunio. Cambiano le strategie di Barcellona e Bayern

