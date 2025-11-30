Rinnovo Vlahovic a gennaio rimarrà sicuramente alla Juventus complice anche l’infortunio Cambiano le strategie di Barcellona e Bayern
Rinnovo Vlahovic, lo stiramento è confermato: fuori per un po’. La Vecchia Signora rischia di perderlo a zero se non rinnoverà. La Juventus dovrà fare a meno di Dusan Vlahovic per qualche tempo. Luciano Spalletti ha confermato, dopo la partita col Cagliari, l’infortunio muscolare del serbo, parlando di uno stiramento. Il problema era temuto sin dalla sua uscita dal campo, nonostante la vittoria ottenuta grazie a Kenan Yildiz. La notizia più importante, secondo Fabrizio Romano, è che questo infortunio non intacca la strategia di calciomercato. La decisione era già stata presa: non ci sarà movimento in uscita per Vlahovic nel mese di gennaio, a meno di clamorose sorprese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
#Vlahovic nel mirino del #RealMadrid , rinnovo #Juve in stallo #europacalcio Vai su X
David e Openda si sono sbloccati in Champions, il rinnovo di Vlahovic sembra lontano ed il mercato si avvicina! Cambiano le gerarchie? - facebook.com Vai su Facebook
Altro che rinnovo, sorpresa Vlahovic: con la Juve è finita - Vlahovic e la Juventus una telenovela durata tutta l’estate che rischia di perdurare ancora fino a gennaio, altro che rinnovo. Secondo calcionews24.com
Rinnovo Vlahovic, panico in casa Juve? Spunta fuori una nuova indiscrezione sul futuro della punta - La Juve rimanda le decisioni sul futuro del bomber serbo mentre cresce il timore del parametro zero Il tema del Rinnovo Vlahovic contin ... Da calcionews24.com
Juve, Chirico: 'Vlahovic? Situazione aperta: può uscire a gennaio come rinnovare a giugno' - Secondo quanto riportato su YouTube da Marcello Chirico, la situazione tra Juventus e Dusan Vlahovic è ancora tutta da chiarire. Riporta it.blastingnews.com