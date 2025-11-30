Rinnovo del passaporto addio al bollettino postale

LA NOVITA’. Da lunedì 1° dicembre la pratica solo negli uffici e online. E il costo aumenta di 20 centesimi (arriva a 42,70 euro). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Rinnovo del passaporto, addio al bollettino postale

Argomenti simili trattati di recente

Rinnovo del passaporto, addio al bollettino postale - facebook.com Vai su Facebook

#ProgettoPolis: ampliamento del servizio di richiesta e rinnovo passaporti in ufficio postale. Il documento si potrà richiedere in altri 375 uffici postali di Comuni al di sotto dei 15 mila abitanti in provincia di Brescia, Livorno, Trapani, Novara, e Vercelli. #TGPoste Vai su X

Rinnovo del passaporto, addio al bollettino postale - Da lunedì 1° dicembre la pratica solo negli uffici e online. Segnala ecodibergamo.it

Passaporto, svolta dal 1° dicembre: addio al vecchio bollettino e nuova regola obbligatoria per tutti - La risposta è rassicurante: sono validi al 100% e potranno essere presentati in questura senza alcuna ... Da romait.it

Passaporto, cambia tutto da dicembre: addio al bollettino postale, ecco cosa succede - Il rilascio del passaporto diventa completamente digitale, con pagamenti via Poste, banche e app abilitate. Come scrive panorama.it