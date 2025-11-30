È stata completamente restaurata l’opera muraria dedicata alle donne e vandalizzata nelle scorse settimane a Locate di Triulzi. Il murale, realizzato dall’attivista e street artist Cristina Donati Meyer in occasione del festival di arte urbana Amazing Day che si è tenuto a settembre era stato deturpato con scritte e simboli di chiara matrice neofascista e patriarcale, suscitando indignazione nella comunità locale. Fin dal primo momento, l’amministrazione comunale e il Centro Giovani avevano espresso la volontà di intervenire per riportare l’opera al suo stato originario, riconoscendone il valore artistico e sociale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rinasce l’opera danneggiata dai vandali