E’ già domani, anche se la ferita è ancora aperta. Il Rimini ripartirà, i tifosi torneranno al ’Neri’. Difficile pensarci ora, come facilmente comprensibile. La delusione per l’ennesima caduta è di quelle a cui non ci si abitua mai. Anche se la storia centenaria della società di Piazzale del Popolo purtroppo ne è piena. Basti pensare che la prima mancata iscrizione al campionato di serie C è della stagione 1938-1939. Da lì poi inizierà la storia della Rimini calcio. Fatta di soddisfazioni, ma anche di tanti inciampi. Quello di oggi, comunque è uno dei più dolorosi. Forse perché arrivato dopo una lunga e incomprensibile agonia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rimini, che disastro. Fallimento che fa male: quante promesse tradite

