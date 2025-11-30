Rimborsi chilometrici ai professionisti quando sono esentasse
Nel caso in cui non vengono documentate in modo analitico e preciso, i rimborsi delle spese chilometrici sostenuti dai liberi professionisti vengono considerati a tutti gli effetti reddito da lavoro autonomo. A fornire questo chiarimento è stata l’Agenzia delle Entrate, attraverso la risposta all’ interpello n. 2702025. I lavoratori autonomi hanno la possibilità di beneficiare dell’esclusione dal reddito solo quando riescono a dimostrare, in modo analitico e preciso, gli indennizzi ottenuti. Come funzionano i rimborsi chilometrici. Il datore di lavoro ha la possibilità di pagare delle indennità economiche ai dipendenti e ai collaboratori – anche quando hanno la partita Iva – per coprire i costi che sostengono per utilizzare il veicolo personale per i viaggi di lavoro: questi, in estrema sintesi, sono i rimborsi chilometrici. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Scopri altri approfondimenti
Studio Laudando. . Novità sui pedaggi autostradali da aprile 2026! Ecco cosa cambia (e cosa sapere): Arrivano rimborsi per gli utenti in caso di gravi disservizi (traffico bloccato) Il rimborso può arrivare fino al 100% se sei fermo in autostrada per almeno - facebook.com Vai su Facebook
Rimborsi chilometrici ai professionisti, quando sono esentasse - I rimborsi chilometri riconosciuti ai professionisti per la loro attività non costituiscono reddito solo quando sono documentati analiticamente. Come scrive quifinanza.it
Professionisti: rimborsi auto deducibili per i soci STP - I professionisti hanno diritto alla piena deducibilità dei rimborsi chilometrici versati dall’associazione professionale alla quale sono iscritti, mentre non è applicabile il criterio forfettario ... Riporta pmi.it
Come cambiano i rimborsi chilometrici e i fringe benefit per chi usa auto aziendali nel 2025 - Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove tabelle Aci con i costi chilometrici per le diverse automobili. Lo riporta fanpage.it