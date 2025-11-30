rimborsi chilometrici ai professionisti quando sono esentasse

Nel caso in cui non vengono documentate in modo analitico e preciso, i rimborsi delle spese chilometrici sostenuti dai liberi professionisti vengono considerati a tutti gli effetti reddito da lavoro autonomo. A fornire questo chiarimento è stata l’Agenzia delle Entrate, attraverso la risposta all’ interpello n. 2702025. I lavoratori autonomi hanno la possibilità di beneficiare dell’esclusione dal reddito solo quando riescono a dimostrare, in modo analitico e preciso, gli indennizzi ottenuti. Come funzionano i rimborsi chilometrici. Il datore di lavoro ha la possibilità di pagare delle indennità economiche ai dipendenti e ai collaboratori – anche quando hanno la partita Iva – per coprire i costi che sostengono per utilizzare il veicolo personale per i viaggi di lavoro: questi, in estrema sintesi, sono i rimborsi chilometrici. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

