A San Siro sembrava filare tutto liscio, con un Milan arrivato a 2 minuti dalla fine in vantaggio di 1-0, fin quando è successo di tutto in soli 6 minuti. Se nel primo tempo il campo ha sancito una superiorità abbastanza netta da parte della Lazio, sia per possesso che per occasioni prodotte. Nella seconda frazione di gioco la compagine di Allegri è riuscita a infilare Provedel da pochi passi sugli sviluppi di un’azione dalla destra. Tutto nella norma fin qui, con il Milan che ha concretizzato al massimo quanto prodotto fino a quel momento e una Lazio comunque in partita. Nella bolgia di San Siro, è stato ancora Maignan a salvare il risultato, grazie al suo intervento nel primo tempo su colpo di testa di Gila. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Rigore, rosso e rissa, caos Milan-Lazio: l’immagine sfuggita a tutti

