RigeneraDerma Biodermogenesi e l’alleanza con la Polizia di Stato contro la violenza sulle donne
RigeneraDerma: un progetto per ricucire ferite visibili e invisibili La violenza sulle donne lascia numeri, volti e corpi segnati. Accanto alle vittime uccise esiste un esercito di sopravvissute che porta sul corpo il prezzo dell’addio a partner violenti. In questo scenario nasce RigeneraDerma, progetto ideato da Maurizio Busoni, ricercatore e docente ai Master di Medicina . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Argomenti simili trattati di recente
Giornata contro la violenza sulle donne, da RigeneraDerma 500 terapie pro bono per curare le cicatrici - Maurizio Busoni: 'Il nostro obiettivo è aiutarle giorno dopo giorno a ritrovare fiducia in se stesse e negli altri, intraprendendo un percorso destinato a migliorarne le cicatrici, a mitigarne le cons ... Si legge su msn.com
Violenza su donne, Polizia-Fondazione Artemisia su progetto RigeneraDerma per curare cicatrici - E' stato siglato a Roma il protocollo d’intesa tra la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e la Fondazione Artemisia Ets per l’applicazione del Progetto RigeneraDerma. Segnala adnkronos.com
Rigeneraderma, il progetto di Artemisia per offrire terapia gratuita alle donne vittime di violenza - Rigeneraderma è il nome del progetto ideato da Fondazione Artemisia in collaborazione con la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato per offrire terapia gratuita a donne che abbiano ... ilmessaggero.it scrive