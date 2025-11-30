RigeneraDerma Biodermogenesi e l’alleanza con la Polizia di Stato contro la violenza sulle donne

RigeneraDerma: un progetto per ricucire ferite visibili e invisibili La violenza sulle donne lascia numeri, volti e corpi segnati. Accanto alle vittime uccise esiste un esercito di sopravvissute che porta sul corpo il prezzo dell'addio a partner violenti. In questo scenario nasce RigeneraDerma, progetto ideato da Maurizio Busoni, ricercatore e docente ai Master di Medicina.

