Riflettori sul tartufo bianco
SIGILLO – Dopo il successo della prima edizione estiva, il Comune di Sigillo rilancia con una versione invernale di "Tartufo, Sigillo di qualità", appuntamento dedicato al tartufo bianco e all’uncinato. Un’iniziativa che conferma la volontà dell’amministrazione di valorizzare il territorio, le sue eccellenze naturalistiche e gastronomiche e un modello di turismo sostenibile, capace di raccontare l’identità più autentica della comunità. "Vogliamo continuare a costruire un progetto stabile, che generi valore per Sigillo e attragga visitatori", sottolinea il sindaco, ricordando come il tartufo sia una risorsa culturale e ambientale oltre che gastronomica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
