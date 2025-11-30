Delpini* Ho incontrato il folle di Dio. L’ho incontrato una sera, a cena con amici. S’è addormentato e russava. Lo sveglio e gli dico: perché sei così maleducato e mentre sei qui in compagnia in casa di amici, ti addormenti e russi? "Mi addormento e russo e non posso far altro – mi ha risposto -. I vostri discorsi sono noiosi, voi non dite altro che banalità. Non fate che ripetere luoghi comuni e scambiarvi notizie che sapete già. I vostri discorsi sono interminabili elenchi di noiose lamentazioni, parole grigie che rendono grigio il mondo. Non ho buone ragioni per addormentarmi e russare? Il vostro stare insieme è mangiare e bere, piatti raffinati e vini costosi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Riflessioni d’Avvento. Perché il folle di Dio dorme