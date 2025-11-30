Ribaltone Inter capolinea Chivu | lo hanno già esonerato

L’Inter vive ore tese, infatti la situazione attorno a Chivu è diventata incandescente dopo l’ennesima prestazione opaca: esonerato. La stagione dell’Inter continua a scivolare via in un modo che nessuno immaginava a inizio anno. La squadra con Chivu in panchina, infatti, non ha mai trovato davvero lo smalto giusto, però tra una vittoria sofferta e una sconfitta inattesa ha galleggiato più che navigare. A tenere a galla i nerazzurri, paradossalmente, è stata la clamorosa debacle del Napoli campione d’Italia e un campionato di Serie A che quest’anno sembra livellato verso il basso, quasi come se tutte le big avessero lasciato qualcosa per strada. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Ribaltone Inter, capolinea Chivu: lo hanno già esonerato

