Riapre il centro comunale di raccolta di Riposto
Da domani, lunedì 1° dicembre, il centro comunale di raccolta del Comune di Riposto tornerà operativo. La riapertura è stata autorizzata dopo il rilascio dei pareri favorevoli da parte di Arpa e Asp, richiesti dal sindaco Davide Vasta nei giorni scorsi e indispensabili per attestare la conformità.
