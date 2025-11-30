Riapre il centro comunale di raccolta di Riposto

Da domani, lunedì 1° dicembre, il centro comunale di raccolta del Comune di Riposto tornerà operativo. La riapertura è stata autorizzata dopo il rilascio dei pareri favorevoli da parte di Arpa e Asp, richiesti dal sindaco Davide Vasta nei giorni scorsi e indispensabili per attestare la conformità. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it