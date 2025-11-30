Rette in aumento per l’asilo nido | Maggiori contributi comunali
Le opposizioni consiliari di Alleanza Civica, a San Martino in Rio, contestano il previsto aumento delle rette dell’asilo nido, di cui si è parlato nell’ultimo consiglio comunale, in Rocca. La consigliera Maura Catellani, ha chiesto spiegazioni sull’ultima delibera di giunta che ha normato le tariffe per le rette del nido, di molto differenti rispetto all’anno passato. "Ci è stato risposto – dice la Catellani (foto) – che si è scelto di diminuire il contributo comunale: da qui gli aumenti delle tariffe agevolate. Qualche esempio? Chi fino all’anno scorso pagava 118,50 euro quest’anno si vedrà alzata la retta a 134; chi pagava 139 euro quest’anno si vedrà alzata la retta a 157; chi pagava 217,20 euro si vedrà alzata la retta a 236 euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
