Resta abitante la manifestazione per l' emergenza casa a Napoli
Si è tenuta stamattina dalle 10.30, in piazza del Gesù, un'assemblea pubblica dedicata all’emergenza abitativa in città. A promuoverla, insieme ad altri gruppi e singoli cittadini, la rete “Riprendiamoci la città – Napoli non si vende”, che da mesi denuncia l’aumento dei canoni, la crescente. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
