Responsabile scouting Udinese | Atta è pronto per una big

Carnevale commenta le voci di mercato sul giocatore friulano. Andrea Carnevale, responsabile scouting dell’Udinese, ha parlato al Corriere dello Sport delle voci di mercato che . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Responsabile scouting Udinese: “Atta è pronto per una big”

Leggi anche questi approfondimenti

Il responsabile scouting dell'Udinese ha parlato di Atta e delle sue grandi qualità: e sull'interesse del Napoli... Scopri di più cliccando sul link nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

Responsabile scouting Udinese: “Atta è pronto per una big” - Andrea Carnevale, responsabile scouting dell'Udinese, ha parlato al Corriere dello Sport ... Scrive forzazzurri.net

Atta-Napoli, resp. Scouting Udinese: "Non lo cediamo a metà stagione!" - Andrea Carnevale, ex Napoli e Roma, oggi responsabile scouting dell'Udinese, ha parlato al Corriere dello Sport. Da tuttonapoli.net

UDINESE - Carnevale: "Atta è un ragazzo seguito da molte società italiane e non solo, già adesso è pronto per le big europee, Napoli? Sono discorsi da affrontare col club" - Andrea Carnevale, ex calciatore del Napoli oggi responsabile scouting dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport in merito all'interesse del club azzurro nei confronti de ... Segnala napolimagazine.com