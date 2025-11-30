Responsabile scouting Udinese | Atta è pronto per una big

Forzazzurri.net | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carnevale commenta le voci di mercato sul giocatore friulano. Andrea Carnevale, responsabile scouting dell’Udinese,  ha parlato al Corriere dello Sport delle  voci di mercato che . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

responsabile scouting udinese atta 232 pronto per una big

© Forzazzurri.net - Responsabile scouting Udinese: “Atta è pronto per una big”

Leggi anche questi approfondimenti

responsabile scouting udinese attaResponsabile scouting Udinese: “Atta è pronto per una big” - Andrea Carnevale, responsabile scouting dell'Udinese,  ha parlato al Corriere dello Sport ... Scrive forzazzurri.net

responsabile scouting udinese attaAtta-Napoli, resp. Scouting Udinese: "Non lo cediamo a metà stagione!" - Andrea Carnevale, ex Napoli e Roma, oggi responsabile scouting dell'Udinese, ha parlato al Corriere dello Sport. Da tuttonapoli.net

responsabile scouting udinese attaUDINESE - Carnevale: "Atta è un ragazzo seguito da molte società italiane e non solo, già adesso è pronto per le big europee, Napoli? Sono discorsi da affrontare col club" - Andrea Carnevale, ex calciatore del Napoli oggi responsabile scouting dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport in merito all'interesse del club azzurro nei confronti de ... Segnala napolimagazine.com

Cerca Video su questo argomento: Responsabile Scouting Udinese Atta