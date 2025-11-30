Resistente alla febbre nell' uomo Influenza aviaria | ecco perché preoccupa gli scienziati

Roma, 30 novembre 2025 – Continua l'allerta sull’ influenza aviaria, un virus che ha acquisito negli ultimi anni una crescente capacità di minacciare anche l’uomo. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Science, i virus dell'influenza aviaria, in particolare quelli contenenti il gene PB1, sono in grado di replicarsi anche a temperature superiori a quelle che normalmente il corpo umano raggiunge in caso di febbre, eludendo così uno dei principali meccanismi di difesa contro le infezioni. Forte anche ad alte temperature. Il rischio di danni gravi. I precedenti di resistenza. Impennata di casi in Europa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Resistente alla febbre nell'uomo". Influenza aviaria: ecco perché preoccupa gli scienziati

