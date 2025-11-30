Repubblica | Napoli sfida decisiva all’Olimpico

"> È una notte che pesa, una resa dei conti sportiva e psicologica. Come racconta Marco Azzi su Repubblica Napoli, il Napoli arriva alla sfida con la Roma con l’urgenza di rimanere aggrappato al treno scudetto e di dare continuità ai successi contro Atalanta e Qarabag, che hanno già contribuito a dissipare la crisi. Ma all’Olimpico incombe il vero tabù della squadra di Conte: il mal di trasferta, ostacolo che gli azzurri devono necessariamente superare. Secondo quanto analizzato da Marco Azzi sulle pagine di Repubblica Napoli, lontano dal Maradona il Napoli ha collezionato numeri poco incoraggianti: cinque sconfitte esterne in stagione (Milan, Torino, Bologna, Manchester City e PSV), appena tre vittorie e un rendimento che ha trovato ossigeno solo nelle prestazioni interne. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Repubblica: “Napoli, sfida decisiva all’Olimpico”

