Report su Rai 3 anticipazioni 30 novembre | Privacy a rischio e le altre inchieste di stasera

Questa sera Report indaga su piattaforme internazionali che contengono numeri di telefono, email e contatti sensibili di governi, aziende strategiche e magistrati. Stasera, domenica 30 novembre, a Report, il programma condotto da Sigfrido Ranucci alle 20.30 su Rai 3, un viaggio nelle criticità del Paese: dalle Case e Ospedali di Comunità del PNRR ancora incompleti alla grande inchiesta sulla sicurezza dei nostri dati, con piattaforme che espongono contatti di istituzioni, aziende strategiche e persino autorità di sicurezza. Nuove rivelazioni sulla carne scaduta rimessa in commercio e un aggiornamento sugli appalti a Fiumicino completano una puntata densa e inquietante.

