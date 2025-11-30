Report su Rai 3 anticipazioni 30 novembre | Privacy a rischio e le altre inchieste di stasera
Questa sera Report indaga su piattaforme internazionali che contengono numeri di telefono, email e contatti sensibili di governi, aziende strategiche e magistrati. Stasera, domenica 30 novembre, a Report, il programma condotto da Sigfrido Ranucci alle 20.30 su Rai 3, un viaggio nelle criticità del Paese: dalle Case e Ospedali di Comunità del PNRR ancora incompleti alla grande inchiesta sulla sicurezza dei nostri dati, con piattaforme che espongono contatti di istituzioni, aziende strategiche e persino autorità di sicurezza. Nuove rivelazioni sulla carne scaduta rimessa in commercio e un aggiornamento sugli appalti a Fiumicino completano una puntata densa e inquietante. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Scopri altri approfondimenti
“Quarto Grado”, le anticipazioni di venerdì 28 novembre - facebook.com Vai su Facebook
Le anticipazioni della puntata de "Le Iene" di domani, martedì 25 novembre dire.it/24-11-2025/119… Vai su X
Report su Rai 3, anticipazioni 30 novembre: Privacy a rischio e le altre inchieste di stasera - Questa sera Report indaga su piattaforme internazionali che contengono numeri di telefono, email e contatti sensibili di governi, aziende strategiche e magistrati. Scrive movieplayer.it
Report su Rai 3, anticipazioni 23 novembre: "Carne scaduta riconfezionata" e le altre inchieste di stasera - Questa sera su Report: sanità, sicurezza alimentare e gestione dello sport: dalle irregolarità riscontrate nei dati delle Asl alle immagini di un macello lombardo sorpreso a manipolare carne scaduta. msn.com scrive
Report, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni e i servizi - 30, si annuncia particolarmente densa: dalle promesse incompiute della sanità alle falle nei sistemi di protezione dei dati, ... Scrive today.it