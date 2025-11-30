Regione siciliana arrivano ventidue milioni per stabilizzare 259 precari
La palla, adesso, passa alla partecipata della Regione, la Servizi ausiliari Sicilia, ma dopo il disco verde del governo regionale, alzato ieri, la firma dei contratti dovrebbe essere una (necessaria) formalità: via libera allo stanziamento di oltre 22 milioni per garantire la stabilizzazione dei 259 Asu impiegati presso i dipartimenti dei Beni culturali, Tecnico e Infrastrutture. Una misura finanziaria. 🔗 Leggi su Feedpress.me
