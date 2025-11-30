Regione siciliana arrivano ventidue milioni per stabilizzare 259 precari

Feedpress.me | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La palla, adesso, passa alla partecipata della Regione, la Servizi ausiliari Sicilia, ma dopo il disco verde del governo regionale, alzato ieri, la firma dei contratti dovrebbe essere una (necessaria) formalità: via libera allo stanziamento di oltre 22 milioni per garantire la stabilizzazione dei 259 Asu impiegati presso i dipartimenti dei Beni culturali, Tecnico e Infrastrutture. Una misura finanziaria. 🔗 Leggi su Feedpress.me

regione siciliana arrivano ventidue milioni per stabilizzare 259 precari

© Feedpress.me - Regione siciliana, arrivano ventidue milioni per stabilizzare 259 precari

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Regione siciliana, arrivano ventidue milioni per stabilizzare 259 precari - A firmare i contratti con la Sas saranno i lavoratori Asu impiegati nei dipartimenti Beni culturali, Tecnico e Infrastrutture. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Regione Siciliana Arrivano Ventidue