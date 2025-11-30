Regione Fico | La giunta? Saranno rispettati gli equilibri

“Quattro giorni in più o in meno non vedo il problema. Il punto è cercare di costruire una giunta che abbia sicuramente una responsabilità, una rappresentanza politica e anche una competenza importante sulle varie aree che dovremmo coprire”. E’ la risposta del presidente eletto della Regione Campania, Roberto Fico nell’intervista a Casa Corriere ad una domanda sulla futura giunta. “Da questo punto di vista – ha spiegato Fico – ho sempre chiesto a tutti massima responsabilità, voglia di fare bene le cose che dobbiamo fare. E nel dialogo tra i partiti e con la società civile costruire quello che è di meglio per i campani fuori da ogni logica di appartenenza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

