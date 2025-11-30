Regione che vai delizia che trovi – Lazio

Cucina di campagna, fuochi accesi e la famiglia in tavola. In piatto iconico della tradizione laziale. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Regione che vai, delizia che trovi – Lazio

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ve l'avevamo promesso, ecco il prossimo appuntamento con "In the name of love". Questa volta ci spostiamo verso il far west della regione e facciamo tappa a Casarsa della Delizia nel magnifico Teatro Pasolini. Appuntamento per lunedì 29 Dicembre alle ore - facebook.com Vai su Facebook

Regione che vai, pasta che trovi: le 200 ricette regionali censite da Unione italiana food - La pasta, nonostante la sempre maggiore attenzione alla bilancia, resta tra gli alimenti più consumati dagli italiani. Lo riporta corriere.it

Regione che vai, panettone che trovi: così gli ingredienti regionali cambiano il gusto del Natale - Nasce tra le montagne, dalle mani del Maestro Morandin l’interpretazione del panettone a carattere valdostano, il Panciucco omaggiando la tradizione contadina di festeggiare bagnando il pane nel vino. Come scrive repubblica.it

I farmaci e la giungla dei ticket. Regione che vai, regole che trovi. E intanto nel 2024 i costi per i cittadini sono saliti a 441 milioni - E' quanto emerge analizzando i dati del monitoraggio della spesa farmaceutica 2024 dell'Agenzia italiana del farmaco e quello della spesa sanitaria della Ragioneria di Stato. quotidianosanita.it scrive