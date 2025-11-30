Reggio Emilia gruppo di ragazzi finisce in camera iperbarica dopo un barbecue in casa

Avrebbero utilizzato la carbonella per scaldare una stanza. L'allarme dato dal padre di uno dei coinvolti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

reggio emilia gruppo di ragazzi finisce in camera iperbarica dopo un barbecue in casa

© Tgcom24.mediaset.it - Reggio Emilia, gruppo di ragazzi finisce in camera iperbarica dopo un barbecue in casa

Reggio Emilia, gruppo di ragazzi finisce in camera iperbarica dopo un barbecue in casa - Sei giovani sono rimasti intossicate da monossido di carbonio in un'abitazione privata di Fabbrico, nella Bassa Reggiana, dove avevano fatto un barbecue. msn.com scrive

