Reggia di Colorno | dalla Regione in arrivo 269 mila euro per valorizzare la piccola Versailles

Parmatoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla facciata e dai portoni della Cappella di Corte Ducale di San Liborio ai pezzi d’arredo d’epoca originali, custoditi nelle grandi sale di rappresentanza, tra dipinti, candelabri di bronzo, tavolini intarsiati, vasi e sculture. Su queste opere ed elementi di pregio si concentreranno gli. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

